24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Lille'den Türkiye-Hollanda maçında goller atan Burak Yılmaz paylaşımı!

Goller sonrası Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, 'yı konuk etti. Mücadelenin ilk 2 golünü Burak Yılmaz atarken, tecrübeli forvetin kulübü Lille golden sonra "KRAL" tweeti attı.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde ile karşılaştı. Milliler Burak Yılmaz'ın attığı 2 golle ilk yarıda 2-0 öne geçerken, Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz'ı tebrik etti.

Fransız kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'alkış' emojisiyle birlikte "KRAL" ifadesine yer verildi.

İşte o paylaşım:

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