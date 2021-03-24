24 Mart 2021, Çarşamba
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Lille'den Türkiye-Hollanda maçında goller atan Burak Yılmaz paylaşımı!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı konuk etti. Mücadelenin ilk 2 golünü Burak Yılmaz atarken, tecrübeli forvetin kulübü Lille golden sonra "KRAL" tweeti attı.
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaştı. Milliler Burak Yılmaz'ın attığı 2 golle ilk yarıda 2-0 öne geçerken, Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz'ı tebrik etti.
Fransız kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'alkış' emojisiyle birlikte "KRAL" ifadesine yer verildi.
İşte o paylaşım:
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