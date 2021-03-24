24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Türkiye - Hollanda maçının ardından 3 gol atan Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu! "Gurur verici"

Maçın adamı konuştu! Gurur verici
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında , evinde 'yı mağlup etti. Hollanda'ya 3 gol atarak devleşen , maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hat-trick yapmanın gurur verici olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Takım arkadaşlarım ve hocama teşekkür ederim. Güzel bir geceydi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'nın kaptanı , ilk maçında 'yı 4-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçının ardından Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması!

Milli futbolcu, 'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş 'ye açıklamalarda bulundu.

Hollanda ağlarını 3 kez sarsarak galibiyette önemli bir rol üstlenen kaptan Burak Yılmaz, "Hollanda'ya 3 gol atmak gurur verici. Öncelikle hocama, sonra da takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. 'na tarih yazarak giden de biziz, 'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz." diye konuştu.

Uzun süre sonra milli takım kampında bir araya geldiklerini hatırlatan Burak, "Arkadaşlarımız buraya seve seve geliyor. Hocamız hep beraber oturduğumuz için masaları ayırmaya çalışıyor. Güzel bir ortam ve atmosfer var." ifadelerini kullandı.

Elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren 35 yaşındaki golcü, "Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, maçına odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

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