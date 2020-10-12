12 Ekim 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Milli yıldız için flaş yorum! "Çok inandığım bir oyuncu değil"

Milli yıldız için flaş yorum! Çok inandığım bir oyuncu değil
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

UEFA 'nde A 'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Oyuna 90+1'de dahil olan için eski milli futbolcu 'den flaş bir yorum geldi. Metin "Çok inandığım bir oyuncu değil fazla şans buldu" dedi.

UEFA 'nde A 'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından eski milli futbolcu TRT Spor'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Metin, 'ın yıllardır milli takımda forma şansı bulduğunu fakat bu şansı iyi değerlendiremediğini öyledi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Milli Takım'da kimsenin ayağına gelmeyen şanslar Enes Ünal'a geldi. Efecan'a 30 yaşında gelen şans, Enes'e çok erken geldi. Çok inandığım bir oyuncu değil benim. İyi ve kötü dönemleri oluyor. Enes'in çok fazla şans bulduğunu ifade ediyorum, bence iyi değerlendiremedi. Milli Takım'da, gittiği takımlarda şans geldi. Hep, 'Ne zaman olacak, bu sefer olur mu, bu sene olacak mı?' durumu var.

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