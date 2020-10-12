Milli yıldız için flaş yorum! "Çok inandığım bir oyuncu değil"
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Oyuna 90+1'de dahil olan Enes Ünal için eski milli futbolcu Tümer Metin'den flaş bir yorum geldi. Metin "Çok inandığım bir oyuncu değil fazla şans buldu" dedi.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından eski milli futbolcu Tümer Metin TRT Spor'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Metin, Enes Ünal'ın yıllardır milli takımda forma şansı bulduğunu fakat bu şansı iyi değerlendiremediğini öyledi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Milli Takım'da kimsenin ayağına gelmeyen şanslar Enes Ünal'a geldi. Efecan'a 30 yaşında gelen şans, Enes'e çok erken geldi. Çok inandığım bir oyuncu değil benim. İyi ve kötü dönemleri oluyor. Enes'in çok fazla şans bulduğunu ifade ediyorum, bence iyi değerlendiremedi. Milli Takım'da, gittiği takımlarda şans geldi. Hep, 'Ne zaman olacak, bu sefer olur mu, bu sene olacak mı?' durumu var.
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