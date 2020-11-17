17 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye 3-0 Kosova (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Milliler galibiyetle kapattı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

U21 Milli Takım'ımız, grubun son maçında 'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar rakibini her iki yarıda da bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Takımımız, U21 3. Grup'taki 10. ve son maçında 'yı 3-0 mağlup etti. Samsun'da oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan maçta Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın ve Berat Özzdemir kaydetti. Ümitlerimiz bu sonuçla grubu 13 puanla 4. sırada noktaladı.

Ümit Milli Takımımız, U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'taki son maçında Kosova'yı konuk etti. Ay-Yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak elemeleri galibiyetle noktaladı.

Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 21'de Halil Dervişoğlu, 32'de Güven Yalçın (pen.) ve 64'te Berat Özdemir kaydetti.

Kosova'da Leonat Vitija 30. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ümit Milliler bu sonuçla grubu 13 puanla 4. sırada tamamlarken, Kosova ise 9 puanla 5. sırada yer aldı.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Türkiye 1-0 Kosova 1-0 Kosova
GOL | Türkiye 2-0 Kosova
GOL | Türkiye 3-0 Kosova

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