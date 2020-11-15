15 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Rusya maçında sakatlık şoku! Zeki Çelik oyuna devam edemedi

Milli Takım'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Uluslar Ligi'nde ile karşılaşan A Milli Futbol Takım'ımızda , 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 23 yaşındaki yıldızın yerine Ozan Kabak dahil oldu. | Son dakika haberleri

Uluslar B Ligi'nde A , 'yı ağırladı. Mücadelenin 62. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

23 yaşındaki oyuncunun yerine Ozan Kabak dahil oldu.

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