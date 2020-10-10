10 Ekim 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Efecan Karaca formayı kaptı

Efecan formayı kaptı
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Almanya maçında golün yanı sıra gösterdiği performansla herkesi mest eden Efecan Karaca formayı kaptı.

Almanya maçında golün yanı sıra gösterdiği performansla herkesi mest eden Efecan Karaca formayı kaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusunu Rusya ve maçlarında kulübede tutmayı düşünen Şenol Güneş, kararından vazgeçti. Tecrübeli çalıştırıcı, Efecan'ı Rusya maçında bir kez daha 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. Almanya maçında hafif sakatlansa da Efecan'ın hazır olduğu öğrenildi.
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