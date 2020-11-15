15 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Caner Erkin'in dönüşü muhteşem oldu! A Milli Takım'da 3 sene sonra...

Caner Erkin'in dönüşü muhteşem oldu! 3 sene sonra...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

3 yıl aradan sonra A Milli Takım'a yeniden davet edilen , Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıktığı son 2 maçta 2 asist yaptı. | Son dakika Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takım'ımız Ulaslar Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. oynadığı futbolla beğeni toplarken, 26. dakikada Kenan Karaman'a yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırdı.

3 YIL SONRA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Caner Erkin, 3 yıl sonra döndüğü milli takımda çıktığı son 2 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi. Hırvatistan maçında Deniz Türüç'ü golle buluşturan deneyimli sol bek, Rusya karşısında ise Kenan Karaman'a asist yaptı.

Türkiye-Rusya | CANLI haberin devamı

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