15 Kasım 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Caner Erkin'in dönüşü muhteşem oldu! A Milli Takım'da 3 sene sonra...
3 yıl aradan sonra A Milli Takım'a yeniden davet edilen Caner Erkin, Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıktığı son 2 maçta 2 asist yaptı. | Son dakika Milli Takım haberleri
A Milli Futbol Takım'ımız Ulaslar Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Caner Erkin oynadığı futbolla beğeni toplarken, 26. dakikada Kenan Karaman'a yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırdı.
3 YIL SONRA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Caner Erkin, 3 yıl sonra döndüğü milli takımda çıktığı son 2 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi. Hırvatistan maçında Deniz Türüç'ü golle buluşturan deneyimli sol bek, Rusya karşısında ise Kenan Karaman'a asist yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları