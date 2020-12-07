Cenk Tosun'dan kura yorumu! "Kimseyi küçümsemeyelim"
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminin ardından milli futbolcumuz Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. Tosun, "Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard..." ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da top koşturan A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, Dünya Kupası yolundaki rakiplerimizi değerlendirdi.
İşte Cenk Tosun'un açıklamaları:
Birinci torbadan kimi seçsek zor olacaktı. Hollanda da bize benzer bir rakip. Yeni jenerasyonları var. İyi top oynuyorlar. Almanya ve Fransa gruplarında iyi işler yapmışlardı. Zamanında yendik, inşallah yine yeneriz. 3. torbadan zor bir rakip çıktı beklemiyorduk ama bizim kalitemizde değil diye düşünüyorum. Ama oyunumuzun üstüne koyup 1. ya da 2. olup playofflar'dan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum.
Ben 2 aydır takımla çalışmalara başladım. Kadroya giriyorum, hoca güveniyor, oyuna alıyor. 8 ay oynamadığım için zorlandım başlarda ama yavaş yavaş yüzde 100'lük konuma geliyorum. Dizim iyi çok şükür. 8 maç oynayacağız, orada da bana şans gelecektir umarım. O maçlarda oynayıp gol atarak takıma katkı sağlayacağım inşallah.
Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. biz de çok güzel bir hava yakaladık, abili kardeşli. İnşallah biz birinci olarak çıkmak istiyoruz. Çıkamazsak 2. olarak playoff'tan çıkmak isteriz.
.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları