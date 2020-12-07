07 Aralık 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun'dan kura yorumu! "Kimseyi küçümsemeyelim"

Cenk Tosun'dan kura yorumu! Kimseyi...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

2022 Avrupa Elemeleri kura çekiminin ardından milli futbolcumuz , açıklamalarda bulundu. Tosun, "Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard..." ifadelerini kullandı.

takımlarından Everton'da top koşturan A Milli Futbol Takım'ımızın yıldız futbolcusu , yolundaki rakiplerimizi değerlendirdi.

İşte Cenk Tosun'un açıklamaları:

Birinci torbadan kimi seçsek zor olacaktı. da bize benzer bir rakip. Yeni jenerasyonları var. İyi top oynuyorlar. ve gruplarında iyi işler yapmışlardı. Zamanında yendik, inşallah yine yeneriz. 3. torbadan zor bir rakip çıktı beklemiyorduk ama bizim kalitemizde değil diye düşünüyorum. Ama oyunumuzun üstüne koyup 1. ya da 2. olup playofflar'dan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum.

Ben 2 aydır takımla çalışmalara başladım. Kadroya giriyorum, hoca güveniyor, oyuna alıyor. 8 ay oynamadığım için zorlandım başlarda ama yavaş yavaş yüzde 100'lük konuma geliyorum. Dizim iyi çok şükür. 8 maç oynayacağız, orada da bana şans gelecektir umarım. O maçlarda oynayıp gol atarak takıma katkı sağlayacağım inşallah.

Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. biz de çok güzel bir hava yakaladık, abili kardeşli. İnşallah biz birinci olarak çıkmak istiyoruz. Çıkamazsak 2. olarak playoff'tan çıkmak isteriz.

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