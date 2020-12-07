07 Aralık 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası Elemeleri'nde rakiplerimiz belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

A 'ımızın 2. torbadan katıldığı 2022 Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Milli takımımız G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la eşleşti.

'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 öncesi Avrupa Elemeleri grup kuraları 'nin Zürih kentinde çekildi. Kuraya ikinci torbadan giren A 'ımız, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'la eşleşti.

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C GRUBU: İtalya, İsviçre, , Bulgaristan, Litvanya

D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, , Kazakistan

E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Güney Kıbrıs

I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra

J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan



İLK SIRADA BİTİRENLER KATAR BİLETİNİ ALACAK
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak.

3 TAKIM PLAY-OFF'TAN GİDECEK
Grup ikincisi 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

MAÇLAR MART 2021'DE BAŞLAYACAK
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 2021 yılının mart ayında başlayıp, aynı yıl kasım ayında sona erecek.

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