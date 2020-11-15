A Milli Futbol Takımı'nın corona virüsü test sonucu belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonuçları negatif çıktı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Ülker Stadı'nda Rusya'yı konuk edecek milli takımdan iyi haber geldi. Mücadele öncesi futbolcular, teknik ve idari kadroya yapılan testletin tamamı negatif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı'mız ile hazırlık maçında karşılaşan Hırvatistan'da Domagoj Vida ve Marcelo Brozovic'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

DİĞER