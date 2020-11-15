15 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın corona virüsü test sonucu belli oldu

Millilerin Covid-19 test sonucu belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

'nde ile karşılaşacak olan A 'mızın yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonuçları negatif çıktı.

'nde Ülker Stadı'nda 'yı konuk edecek milli takımdan iyi haber geldi. Mücadele öncesi futbolcular, teknik ve idari kadroya yapılan testletin tamamı negatif çıktı.

Geçtiğimiz günlerde A 'mız ile hazırlık maçında karşılaşan Hırvatistan'da Domagoj Vida ve Marcelo Brozovic'in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

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