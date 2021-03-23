23 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Hollanda maçı kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

'nda 'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı'mızda ve , sakatlıkları nedeniyle bu maçın kadrosundan çıkarıldı.

'nda , Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda ile aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nazım ve İrfan Can, ay-yıldızlı takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrıldı.

A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

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