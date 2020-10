Haydi Türkiye! İşte Şenol Güneş'in Sırbistan maçı 11'i

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 hafta geride kalırken Türkiye aldığı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 2 puanda bulunuyor. A Milli Takım sahaya mutlak galibiyetle çıkacakken, teknik direktör Şenol Güneş de ilk 11'ini netleştirdi. Dev mücadele Türk Telekom'da oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybettikten sonra Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Milliler, hazırlık maçında Almanya ile 3-3'lük eşitliği bozamamış, Rusya deplasmanından da 1-1'le dönmüştü. Bu sezon galibiyeti bulunmayan ay-yıldızlılar, 3 puan hasretini bitirmek için sahaya çıkıyor. 21.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Grubun diğer maçında ise Rusya, Macaristan'ı ağırlayacak.

LİDER ÜST TURA ÇIKIYOR

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Türkiye 2 puanla grupta üçüncü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor. Bu turnuvada grubunu lider tamamlayan takımlar doğrudan bir üst lige çıkıyor. Son sırada bitirenler ise bir alt lige düşüyor. Millilerin grubu lider bitirmesi için kalan üç maçını kazanması yeterli bile olmayabilir.

KURTARICI KENAN!

A Milli Takım, Almanya ile 3-3, Rusya ile 1-1 berabere kalırken attığı kritik gollerle Kenan Karaman ön plana çıktı. Panzerler karşısında 90+4'te sahneye çıkarak son sözü söyleyen 26 yaşındaki yıldız, Rusya ağlarını da 62'de havalandırarak beraberliği getirmişti. Kenan'ın formu yüzleri güldürüyor.

SEYİRCİLER LOCADA

Türkiye-Sırbistan maçında Türk Telekom Stadyumu'nda localara yüzde 50 oranında seyirci alınacak. Stadyumda bilet satışı olmayacak ve toplu taşımayla gelen seyirciler alınmayacak. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirleri girebilecek.

583. SINAV

A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan maçıyla 583. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 138 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Toplam 767 gol atan milliler, kalesinde 828 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı

SIRBİSTAN'DA YEDİ EKSİK

Sırbistan'da yedi futbolcu, Türkiye maçı kadrosundan çıkarıldı. Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar kafileden ayrıldı. Bu futbolcuların dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

MAHMUT STOPERE

Sırbistan maçında Kaan ile Çağlar sakat olduğu için yok. Ozan Kabak da cezalı. Merih'in bu maçta stoperdeki partneri orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir olacak

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YİNE YOK

Almanya ile yapılan hazırlık maçında yorgun olduğu için oynatılmayan Çağlar Söyüncü yedek beklemişti. 24 yaşındaki yıldızın son antrenmanda ağrı hissettiği için Rusya deplasmanında forma giymediği öğrenilmişti. Şenol Güneş, Çağlar'ın sakat olduğunu ve bu karşılaşmada da oynayamayacağını açıkladı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Emre Kılınç, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

Sırbistan: Rajkovic, Maras, Milenkovic, Mitrovic, Gudelj, Maksimovic, Miladenovic, Gacinovic, Ljajic, Radonjic, Jovic.

OYUNCULARIN TÜMÜ HAZIR

Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin koronavirüs dolayısıyla karantinaya alındığını ve kadrodan çıkarıldığını aktaran Güneş, "Milli takım her oyuncunun üstündedir. Bütün oyuncularımız mutlu, huzurlu. Yarın (bugün) elimizden geleni yapacağız. Her futbolcumuzun rehabilitasyonu iyi durumda. Herkesi takımına sağ salim göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ'İN 67. SINAVI

Türkiye Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan karşılaşmasıyla A millilerin başında 67. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 66 maçta 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu, 18 beraberlik yaşadı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde ise 59 gol gördü.

ÜÇ İSİM AYRILDI

Milli takımda Sırbistan maçı öncesi üç futbolcu kamptan ayrıldı. Sarı kart cezalısı olan Ozan Kabak, Almanya'ya döndü. Sakatlığı bulunan Kaan Ayhan zaten Rusya maçı öncesinde kadrodan çıkmıştı. Almanya maçının yıldızı Efecan Karaca da sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitti.

ESKİ GÜCÜNE DÖNECEKTİR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın pandemiden sonra daha da iyiye gittiğini belirtti. Rusya maçının ikinci yarısında çok iyi oynadıklarını aktaran Özdemir, "Galibiyet golünü atamadık. Bu bir süreçtir. Sırbistan ile oynayacağız. Milli Takımımız pandemiden sonra daha da iyiye gitmektedir. Tahmin ediyorum ki birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" diye konuştu.

