09 Ekim 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Rusya - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

'nde heyecan devam ediyor. A , ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

B Ligi 3. Grup üçüncü maçında ile karşılaşacak. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak. A maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk olacak. Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; , Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, , Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, .

Orta saha; , Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, , İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, , , .

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Galatasaray'ın rakibi Ümit Milli Takım! Galatasaray'ın rakibi Ümit Milli Takım!
Türkiye - Rusya voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Türkiye - Rusya voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Rusya'ya karşı ilk peşindeyiz Rusya'ya karşı ilk peşindeyiz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör