14 Kasım 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ımız hazırlıkları tamamladı!

A Milli Takım'ımız hazırlıkları tamamladı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

A , yarın akşam ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A , yarın akşam Ülker Stadyumu'nda ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti ve Rusya müsabakasının taktik uygulaması ile son buldu. Sakatlığı nedeniyle kendisi için hazırlanan bireysel antrenman programı kapsamında takımdan ayrı çalışan Çağlar Söyüncü dışında, aday kadroda yer alan tüm futbolcular idmana katıldı.
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