A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Vida olayı için ilgili yerlere başvuru yaptık

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Domagoj Vida konusuna da dağinen Güneş, "Vida olayı için ilgili yerlere başvuru yaptık." ifadelerini kullandı.

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