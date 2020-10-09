09 Ekim 2020, Cuma

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Türkiye - Rusya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye - Rusya voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

2020 CEV U17 'nda Altı finalde ile karşılaşacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Rusya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 CEV U17 'nda rakibi 3-1 yenerek finale yükselen Altı finalde ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, - Rusya voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE - RUSYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Rusya voleybol maçı 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:00'da TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

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