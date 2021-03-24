24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Haydi bizim takım! Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Haydi bizim takım! Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında 'ımız ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Hollanda milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri G grubu ilk maçında Türkiye ile Hollanda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor: Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda maçı 24 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

2021 YILINDAKİ İLK MAÇ

, Hollanda karşılaşmasıyla yılındaki ilk maçına çıkacak. , 125 gün sonra bir karşılaşma oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını 18 Kasım 2020'de deplasmanda ile oynamıştı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi son grup maçında rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

13. RANDEVU

ile Hollanda ilk kez 4 Mayıs 1958 tarihinde oynanan özel maçta karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. İki ülke 8'i resmi, 4'ü de özel olmak üzere toplam 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Milliler 3 kez rakibini yenerken, Hollanda ise 5 defa kazandı. 4 maç ise berabere sona erdi. Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.
İki ülke son olarak 6 Eylül 2015'te maçında karşılaştı. 'da oynanan müsabakayı Türkiye 3-0'lık skorla kazanarak, rakibi karşısında 18 yıl sonra galip gelmişti.
Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı , 2'si de gruplarında oynandı.

MİLLİLER, 587. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 587. maçına çıkacak. Milliler, 313'ü resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 224 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 837 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİ TAKIM İLE 71. MAÇINDA

Milli Takım'da ikinci dönemi geçiren Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte millilerin başında 71. mücadelesine çıkacak. Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 50'si resmi, 20'si özel olmak üzere 70 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 106 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

HOLLANDA'DA TANIDIK YÜZLER

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Hollanda'da tanıdık isimler bulunuyor. Hollanda Teknik Direktörü Frank De Boer, futbolculuk döneminde 2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Hollandalı teknik adamın belirlediği 24 kişilik aday kadroda Galatasaray'da oynayan Ryan Babel de yer alıyor.

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