12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

TFF'den corona virüsü açıklaması! A Milli Futbol Takımı...

TFF'den corona virüsü açıklaması! A Milli Futbol Takımı...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

A 'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Kaptanı 'nın yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştı. , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlandığını ve tüm kafilenin corona virüsü testlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedildi. .

A idari ve teknik heyeti, ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağladı. Bu sabah tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirildi. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecek. Milli takım kafilesi için cumartesi günü de test yapılacak.

Millilere Covid-19 testi yapıldı! Prosedür nasıl işleyecek? haberin devamı


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