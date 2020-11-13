Türkiye Avusturya maç sonucu: 3-2 (ÖZET İZLE)
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Samsun'da ağırladığı Avusturya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Millilerimizin golleri Halil Dervişoğlu'ndan (3) gelirken, Avusturya'nın gollerini Arase ve Wolf kaydetti.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Avusturya ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 3-2 kazandı.
Maça tutuk başlayan Ümit Milliler, 36. dakikada Arase'nin golüne engel olamayarak ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
İkinci yarıda baskısını artıran Ay-Yıldızlılar, 64'te Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağladı. 81'de bir kez daha sahne alan Halil, attığı golle Ümit Milliler'i öne geçirdi: 2-1.
HALİL 90+2'DE ÜÇ PUANI GETİRDİ!
89'da Wolf'ün frikikten attığı golle skor 2-2'ye gelse de son sözü gecenin kahramanı Halil söyledi. Yıldız isim 90+2'de attığı golle takımımızı 3 puana taşıyan isim oldu.
Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ümit Milliler, 6 takımın yer aldığı 3. Grup'ta 9 maç sonunda 10 puana ulaştı. 2. sırada yer alan Avusturya ise 15 puanda kaldı. İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Avusturya 3-0 kazanmıştı.
MAÇIN GOLLERİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları