U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Samsun'da ağırladığı Avusturya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Millilerimizin golleri Halil Dervişoğlu'ndan (3) gelirken, Avusturya'nın gollerini Arase ve Wolf kaydetti.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında Avusturya ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 3-2 kazandı.

Maça tutuk başlayan Ümit Milliler, 36. dakikada Arase'nin golüne engel olamayarak ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Ay-Yıldızlılar, 64'te Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağladı. 81'de bir kez daha sahne alan Halil, attığı golle Ümit Milliler'i öne geçirdi: 2-1.

HALİL 90+2'DE ÜÇ PUANI GETİRDİ!

89'da Wolf'ün frikikten attığı golle skor 2-2'ye gelse de son sözü gecenin kahramanı Halil söyledi. Yıldız isim 90+2'de attığı golle takımımızı 3 puana taşıyan isim oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ümit Milliler, 6 takımın yer aldığı 3. Grup'ta 9 maç sonunda 10 puana ulaştı. 2. sırada yer alan Avusturya ise 15 puanda kaldı. İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Avusturya 3-0 kazanmıştı.

MAÇIN GOLLERİ

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