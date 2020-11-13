13 Kasım 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye Avusturya maç sonucu: 3-2 (ÖZET İZLE)

Halil şov yaptı Ümitler uzatmalarda kazandı! Golleri izleyin
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 'mız, 'da ağırladığı 'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Millilerimizin golleri Halil Dervişoğlu'ndan (3) gelirken, Avusturya'nın gollerini Arase ve Wolf kaydetti.

, Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında ile karşılaştı. Yeni 'nda oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 3-2 kazandı.

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Maça tutuk başlayan Ümit Milliler, 36. dakikada Arase'nin golüne engel olamayarak ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Ay-Yıldızlılar, 64'te Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağladı. 81'de bir kez daha sahne alan Halil, attığı golle Ümit Milliler'i öne geçirdi: 2-1.

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HALİL 90+2'DE ÜÇ PUANI GETİRDİ!

89'da Wolf'ün frikikten attığı golle skor 2-2'ye gelse de son sözü gecenin kahramanı Halil söyledi. Yıldız isim 90+2'de attığı golle takımımızı 3 puana taşıyan isim oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden Ümit Milliler, 6 takımın yer aldığı 3. Grup'ta 9 maç sonunda 10 puana ulaştı. 2. sırada yer alan Avusturya ise 15 puanda kaldı. İki takım arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Avusturya 3-0 kazanmıştı.

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MAÇIN GOLLERİ

GOL | Türkiye 0-1 Avusturya 0-1 Avusturya
GOL | Türkiye 1-1 Avusturya
GOL | Türkiye 2-1 Avusturya
GOL | Türkiye 2-2 Avusturya
GOL | Türkiye 3-2 Avusturya
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