A Milli Futbol Takımı'na Hırvatistan maçı sonrası corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı! Prosedür nasıl işleyecek?

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçından ardından Domagoj Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının sebebiyle Covid-19 testine girdi. Ay-Yıldızlıların cumartesi günü bir kez daha corona virüsü testine gireceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

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