Rusya'ya karşı ilk peşindeyiz
UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın rakibine galibiyeti bulunmuyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın rakibine galibiyeti bulunmuyor. Rusya ile 2'si resmi, 4'ü hazırlık olmak üzere 6 maç oynayan ay-yıldızlı ekibimiz, bu karşılaşmalarda 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Kalesinde 7 gol gören milliler, rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.
BURAK YILMAZ BU KEZ SAHADA
Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında dinlendirilen Burak Yılmaz, Rusya sınavında sahadaki yerini alacak. 11 Ekim Pazar günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi sınavında teknik direktör Şenol Güneş'in golcü futbolcuya 11'de şans vereceği öğrenildi. Enes Ünal'ın ise kulübeye çekileceği belirtildi.
TARAFTARLAR STATTA YERİNİ ALACAK
Ay-Yıldızlı ekibimizin 11 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında stat kapısı taraftarlara açık olacak. Dinamo Stadı'ndaki karşılaşmaya kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacak. 26 bin kişilik stat için 7 bin 800 bilet satışa çıkarılırken, fiyatlar bin ile 4 bin ruble (100 ve 400 TL) arasında değişiyor.
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