12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın corona virüsü test sonuçları açıklandı

Milli takımın corona virüsü test sonuçları açıklandı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

Federasyonu (), A Milli Futbol 'mıza yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığını açıkladı.

A Milli Takım, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Maç sonrası Hırvatistan Federasyonu, Hırvatistan Milli 'nın Beşiktaşlı futbolcusu Vida'da Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bunun üzerine A Milli Takım da Covid-19 testine girdi. A Milli Takım kafilesine yapılan test sonucunda takımın tamamının negatif olduğu açıklandı.

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