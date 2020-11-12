Vida ile temas kuranlar için nasıl bir yol izlenmeli? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı

A Milli Futbol Takımı'mız ile hazırlık yapan Hırvatistan'ta Domagoj Vida, ilk yarının sonunda oyundan alınmış ve maç sonrası tecrübeli futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hırvat futbolcu ile temas kuran kişiler için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini A Spor'a anlattı.

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