11 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş: Sloven hakemler elle olan pozisyonları görmüyor

Güneş'ten hakem tepkisi! Slovenler...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

A Milli Futbol Takımı'mızın, Hırvatistan ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü , Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldığımız mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk golde elle oynama olduğunu söyleyen Güneş, "Gol düellosu oldu. Gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken şimdi tam tersi oluyor, gol atıp, gol yiyoruz. İlk golde eliyle aldı, 4. hakem de Slovenyalı, o da maçında aynı şeyi yapmıştı. Biz görüyoruz, kendi de gördü, olan oldu, hazırlık maçı nihayetinde." dedi.

Sakatlıklar olduğunu da belirten deneyimli hoca, "Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız tabii ki oldu. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık. Orkun, Mert Çetin sakatlandı, sakatlar fazla oldu. Cengiz'i biraz geç aldım, ciddi bir sorunu gözükmüyor. Orkun ile Mert'e bakacağız." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Sloven hakemler elle olan pozisyonları görmüyor

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