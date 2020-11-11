Şenol Güneş: Sloven hakemler elle olan pozisyonları görmüyor
A Milli Futbol Takımı'mızın, Hırvatistan ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldığımız mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.
İlk golde elle oynama olduğunu söyleyen Güneş, "Gol düellosu oldu. Gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken şimdi tam tersi oluyor, gol atıp, gol yiyoruz. İlk golde eliyle aldı, 4. hakem de Slovenyalı, o da Rusya maçında aynı şeyi yapmıştı. Biz görüyoruz, kendi de gördü, olan oldu, hazırlık maçı nihayetinde." dedi.
Sakatlıklar olduğunu da belirten deneyimli hoca, "Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız tabii ki oldu. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık. Orkun, Mert Çetin sakatlandı, sakatlar fazla oldu. Cengiz'i biraz geç aldım, ciddi bir sorunu gözükmüyor. Orkun ile Mert'e bakacağız." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama