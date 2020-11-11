11 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Rusya Milli Takımı'nda 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Türkiye maçı öncesi Rusya'ya Covid-19 şoku! 3 futbolcu pozitif
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

A 'mızın Uluslar Ligi'ndeki rakibi 'da forma giyen , ve 'un corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 15 Kasım Pazar günü A , 'nı konuk edecek. Rusya Milli Takımı'na yapılan testler sonrasında , ve 'da koronavirüs bulgularına rastlandı. Önlem olarak Ümit Milli Takım'ın forveti Fedor Chalov, Rusya A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. Moldova maç öncesinde tek oyuncunun çağrılmasına sebep olarak, yeni oyuncunun UEFA'nın resmi testine daha önce tabi tutulmuş olması gerektiği belirtildi.

Şenol Güneş'ten Altay Bayındır itirafı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Milli Takım Hırvatistan'a hazır! Milli Takım Hırvatistan'a hazır!
Dalic Türkiye maçı öncesi konuştu! Almanya maçında gördük Dalic Türkiye maçı öncesi konuştu! "Almanya maçında gördük"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör