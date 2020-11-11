Son dakika: Türkiye - Hırvatistan maçında hakem net pozisyonu görmedi!
A Milli Takımımızın, özel karşılaşmada Hırvatistan ile oynadığı mücadelede konuk takımın Budimir'in 32. dakikada attığı golde topu eli ile kontrol etmesi ve hakemin bunu es geçmesi yoğun tepki topladı. İşte o pozisyon...
Uluslar Ligi öncesi hazırlık karşılaşmasında Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadele izleyenlere oldukça keyifli anlar yaşatırken, hakem kararları büyük tartışma konusu oldu. Cenk Tosun'un attığı golle müsabakayı 1-0 önde götürdüğümüz dakikalarda savunmamızın arkasına sarkan Budimir topu önüne eliyle aldı ve karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Skoru 1-1'e getiren golü atan Budimir'in eliyle yaptığı ihlali es geçen maçın hakemi Slavko Vincic eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
İşte o pozisyon
Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır
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