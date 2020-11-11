11 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Türkiye - Hırvatistan maçında hakem net pozisyonu görmedi!

Hırvatistan'ın golünde hakem hatası! İşte o pozisyon
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.11.2020

A Milli Takımımızın, özel karşılaşmada Hırvatistan ile oynadığı mücadelede konuk takımın Budimir'in 32. dakikada attığı golde topu eli ile kontrol etmesi ve hakemin bunu es geçmesi yoğun tepki topladı. İşte o pozisyon...

Uluslar Ligi öncesi hazırlık karşılaşmasında Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadele izleyenlere oldukça keyifli anlar yaşatırken, hakem kararları büyük tartışma konusu oldu. 'un attığı golle müsabakayı 1-0 önde götürdüğümüz dakikalarda savunmamızın arkasına sarkan Budimir topu önüne eliyle aldı ve karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Skoru 1-1'e getiren golü atan Budimir'in eliyle yaptığı ihlali es geçen maçın hakemi Slavko Vincic eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

İşte o pozisyon

Görüntü Spor'dan alınmıştır

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
Türkiye maçı öncesi Rusya'ya Covid-19 şoku! 3 futbolcu pozitif Türkiye maçı öncesi Rusya'ya Covid-19 şoku! 3 futbolcu pozitif
Dalic Türkiye maçı öncesi konuştu! Almanya maçında gördük Dalic Türkiye maçı öncesi konuştu! "Almanya maçında gördük"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör