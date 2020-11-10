10 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Altay Bayındır itirafı!

Şenol Güneş'ten Altay Bayındır itirafı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu , Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Gökhan Akkan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrası aday kadroya dahil edilen ile ilgili de konuşan Güneş, "Altay Bayındır'ın Ümit 'da olmasını daha fazla istiyordum" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu , Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş ve Sangare'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

ULUSLAR LİGİ'NDEN ÇIKABİLMEMİZ İÇİN MACARİSTAN VE RUSYA MAÇLARINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR

"Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için ve maçlarını kazanmamız gerekiyor"

GÖKHAN GÖNÜL TÜRKİYE'NİN BİR EVLADI

" de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da 'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız"

ALTAY BAYINDIR'IN ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA OLMASINI DAHA FAZLA İSTİYORDUM

"'ın Ümit 'da olmasını daha fazla istiyordum ama Gökhan'ın bir sakatlığı oldu. Hırvatistan maçına Mert ile başlamayacağız, Uğurcan ile başlayacağız ve duruma göre de Altay'a şans verebiliriz"

YURT DIŞINDAKİ FUTBOLCULARIMIZ BAŞARILI AMA...

"Yurt dışındaki futbolcularımız başarılı ama bunları abartmaya gerek yok. Vedat'ı çok beğeniyordum, Sörloth'u da beğeniyordum ama gittikleri takımlarda bırakın gol atmayı, süre alamıyorlar"

NAZIM SANGARE'NİN AÇIKLAMALARI

TÜRKİYE'DE FUTBOL DAHA SERT VE GÜÇLÜ

"Türkiye'de bence futbol biraz daha sert ve güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. 'da çok disiplinli çalışıyorlar, onu da söylemem lazım. Orada çok daha hızlı futbol oynuyorlar."

Şenol Güneş'ten Altay Bayındır itirafı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Millilerden anlamlı hareket! Atatürk'ü özel formalarla andılar Millilerden anlamlı hareket! Atatürk'ü özel formalarla andılar
Yıldız isimler beklentilerin altına kaldı Yıldız isimler beklentilerin altına kaldı
Türkiye 584. maçına çıkıyor Türkiye 584. maçına çıkıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör