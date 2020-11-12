12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Hırvatistan Futbol Federasyonu açıkladı! Domagoj Vida'nın corona virüsü testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu açıkladı! O futbolcunun testi pozitif
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

, 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hırvatistan, A Milli Futbol Takımı'mızla özel bir maça çıkmış ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sona ermişti.

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