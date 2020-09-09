09 Eylül 2020, Çarşamba

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Şenol Güneş rekor kırdı

Şenol Güneş rekor kırdı
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru 'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait.

Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru 'un efsane kalecisi Şenol Güneş'e ait. Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Üst üste 12 maç kalesini gole kapatmayı başardı.
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