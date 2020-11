Türkiye - Hırvatistan maçında ilginç taç pozisyonu!

A Milli Takımımızın, Hırvatistan ile oynadığı özel karşılaşmada ilginç bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin 78. dakikasında top Okay Yokuşlu'nun kontrolündeyken patlayınca milli futbolcu ve Perisic arasında anlaşmazlık yaşandı. İşte o an ve detaylar...

A Milli Takımımız ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

78. dakika Okay Yokuşlu kendi sürdüğü havası inen topun dışarı çıkmasını bekledi Perisic pres yapmaya devam etti. Bu sırada top dışarı çıktı ve hakem taç atışını Hırvatistan'a verdi. Okay, Perisic'e durumu anlatıp, topu kendilerine vermelerini istedi. Perisic kabul etmeyince Okay, tepki gösterdi. Sonrasında ise ikna olan Perisic topu bize bıraktı.

İşte o pozisyondan kareler

