Levent Tüzemen: Maç iptal edilmeliydi

Türkiye Hırvatistan arasında oynanan özel maçın ilk 45 dakikasında forma giyen Domagoj Vida'nın corona virüsü test sonucunun maç sonrası pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu durumla ilgili usta yorumcu Levent Tüzemen, A Spor'a telefonla bağlanarak değerlendirmere bulundu. Tüzemen "Vida'nın test sonucu pozitif çıktıktan sonra oyuna devam etmek ne kadar mantıklı? Bence maç iptal edilmeliydi" şeklinde konuştu.

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