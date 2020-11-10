10 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı 584. maçına çıkıyor

Türkiye 584. maçına çıkıyor
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

A 'mız, Hırvatistan ile oynayacağı özel maçta 584. kez sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde yaptığı 583 müsabakada 221 galibiyet aldı, 223 kez yenildi.

A , Hırvatistan ile 11 Kasım Çarşamba günü sahasında yapacağı özel maçla 584. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 272'si özel 583 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 139 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 253'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 769 gol attı, kalesinde 830 gol gördü.

A , bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 583 karşılaşmanın 502'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 583 maçın birini hükmen kazandı.

ile arasında 17 Kasım 2015'te 'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra , Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

A Milli Takım çalışmalarına başladı

2020 yılındaki 6. maç

A Milli Takım, 2020 yılındaki altıncı maçını Hırvatistan ile İstanbul'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Millilerin son olarak İstanbul'da Sırbistan'ı konuk ettiği maç da 2-2'lik eşitlikle bitti.



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