Şenol Güneş: Kadroda değişiklikler olacak

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, "Sahaya çıkan kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ozan Kabak'ın Liverpool'a gitmesi önemli bir transfer. A Milli Takımımızın kazandığı başarılar yeni gelecek oyuncuların da heyecanını artırıyor." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.



Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ortak hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmaktı, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başardık. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ülke tanıtımı için önemli. Arkasından Uluslar Ligi'nde kötü bir dönem geçirdik. Lider olacakken sonuncu olduk. Son 3 ayda beklediğimizin altında sonuçlar aldık. Mart ayında başlayacak maçları heyecanla bekliyoruz."



"HOLLANDA MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA"

"Grubumuzda güçlü takımlar var ancak 2022 Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Hollanda maçını 24 Mart'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız."

"OZAN KABAK'IN LIVERPOOL'A GİTMESİ ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

"Sahaya çıkan kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ozan Kabak'ın Liverpool'a gitmesi önemli bir transfer. A Milli Takımımızın kazandığı başarılar yeni gelecek oyuncuların da heyecanını artırıyor."

"Cenk Tosun'un daha fazla süre alması milli takımımız için sevindirici"

"Cenk Tosun'un daha fazla süre alması milli takımımız için sevindirici. Yurt dışına çıkan oyuncularımla gurur duyuyorum."

"ŞOTA, GOMEZ, HAGI, ALEX GİBİ YABANCILARA KAPI AÇIK OLMALI"

"Şota mesela Trabzon'da, Beşiktaş'ta mesela Gomez, Hagi, Alex... Bunlar iyi profesyonel, yetenekleri ile örnek oluyorlar ve gençlere katkı yapıyorlar. Bu tip yabancılara kapı hep açık olmalı. Hem futbola, hem vizyona katkı yapıyorlar."

"BEN DE BİR KULÜPTE HOCA OLSAM, YERLİ-YABANCI BAKMAM, EN İYİ 11'İ ÇIKARIRIM"

"Uluslararası alanda başarılı olmamız için üretim yapmamız gerekiyor. Yarışırken üretimi unutuyoruz. Ben de bir kulüpte hoca olsam, yerli-yabancı ayırımına bakmam, en iyi 11'i çıkarırım."

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kafa kafaya geldiler, demek ki kötü niyet yok burada. Ligde bir tane şampiyon çıkacak, diğerleri şampiyon olamayacak. Kaybettiğinizde mazeret ararsanız sorunu çözmezsiniz."

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