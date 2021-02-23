23 Şubat 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş: Kadroda değişiklikler olacak

Kadroda değişiklikler olacak
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, "Sahaya çıkan kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmalı. 'ın Liverpool'a gitmesi önemli bir transfer. A Milli Takımımızın kazandığı başarılar yeni gelecek oyuncuların da heyecanını artırıyor." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ortak hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmaktı, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başardık. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ülke tanıtımı için önemli. Arkasından 'nde kötü bir dönem geçirdik. Lider olacakken sonuncu olduk. Son 3 ayda beklediğimizin altında sonuçlar aldık. Mart ayında başlayacak maçları heyecanla bekliyoruz."

"HOLLANDA MAÇI OLİMPİYAT STADI'NDA"

"Grubumuzda güçlü takımlar var ancak 2022 Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Hollanda maçını 24 Mart'ta İstanbul'da 'nda oynayacağız."

"OZAN KABAK'IN LIVERPOOL'A GİTMESİ ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

"Sahaya çıkan kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmalı. 'ın Liverpool'a gitmesi önemli bir transfer. A Milli Takımımızın kazandığı başarılar yeni gelecek oyuncuların da heyecanını artırıyor."

"Cenk Tosun'un daha fazla süre alması milli takımımız için sevindirici"

"'un daha fazla süre alması milli takımımız için sevindirici. Yurt dışına çıkan oyuncularımla gurur duyuyorum."

"ŞOTA, GOMEZ, HAGI, ALEX GİBİ YABANCILARA KAPI AÇIK OLMALI"

"Şota mesela 'da, 'ta mesela , , Alex... Bunlar iyi profesyonel, yetenekleri ile örnek oluyorlar ve gençlere katkı yapıyorlar. Bu tip yabancılara kapı hep açık olmalı. Hem futbola, hem vizyona katkı yapıyorlar."

"BEN DE BİR KULÜPTE HOCA OLSAM, YERLİ-YABANCI BAKMAM, EN İYİ 11'İ ÇIKARIRIM"

"Uluslararası alanda başarılı olmamız için üretim yapmamız gerekiyor. Yarışırken üretimi unutuyoruz. Ben de bir kulüpte hoca olsam, yerli-yabancı ayırımına bakmam, en iyi 11'i çıkarırım."

", , Beşiktaş, kafa kafaya geldiler, demek ki kötü niyet yok burada. Ligde bir tane şampiyon çıkacak, diğerleri şampiyon olamayacak. Kaybettiğinizde mazeret ararsanız sorunu çözmezsiniz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
12 Dev Adam galibiyetle bitirdi! 12 Dev Adam galibiyetle bitirdi!
Hidayet Türkoğlu: Yabancı kuralı kararımız... Hidayet Türkoğlu: "Yabancı kuralı kararımız..."
Türkoğlu'ndan tur yorumu: Mutluyuz Türkoğlu'ndan tur yorumu: Mutluyuz
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör