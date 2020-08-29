29 Ağustos 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Futbolda milli mesai başlıyor

Futbolda milli mesai başlıyor
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de ve 6 Eylül'de ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı aday kadrosu 'da toplanacak.

, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde saat 19.00'da bir araya gelecek.

Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek ay-yıldızlılar, 2 Eylül Çarşamba günü 'a gidecek. Şenol Güneş ve bir futbolcu, aynı gün saat 17.30'da müsabakanın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçı öncesinde son antrenmanını saat 18.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye-Macaristan karşılaşması 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

A Milli Takım, ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 5 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Sivas'tan Belgrad'a gidecek. Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Rajko Mitic Stadı'nda basın mensuplarının karşısına çıkacak. A Milli Takım, Sırbistan maçının son idmanını ise TSİ 21.00'de bu statta yapacak.

Sırbistan-Türkiye müsabakası, 6 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'de oynanacak.

Milli takım kafilesi, karşılaşmanın ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 'a dönecek.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: (), Gökhan Akkan (), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak ( 04), (Hellas Verona), Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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