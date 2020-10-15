Merih Demiral: İkinci yarı gerektiği gibi oynadık
UEFA Uluslar Ligi'nin 4. hafta maçında Sırbistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Mücadele sonrası kritik hamleleriyle takımı ayakta tutan Merih Demiral, açıklamalarda bulundu. Demiral, "Özeleştiri yapmalıyız" ifadelerini kullanırken, ikinci yarı gerektiği gibi oynadıklarını söyledi.
İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan Merih, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Özellikle ikinci yarı gerektiği gibi oynadık. Son 3 maçtır ilk yarılar istediğimiz gibi geçmedi. Özeleştiri yapmalıyız, hocamız da bunu vurguluyor. İnşallah ikinci yarıdaki oyunu genele yayarız." dedi.
Kendi performansını da yorumlayan Juventus'un stoperi, "Üçüncü maçımızı oynadık, biraz yorgunduk. Okay ve Mahmut ağabey gerektiği gibi oynadı. Bu maçta stoper arkadaşlarım yoktu yalnız kaldım ama önümüzdeki ay çok daha iyi olacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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