12 Ekim 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika: A Milli Takım'da Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı!

Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Son dakika haberine göre; A sakatlık haberiyle sarsıldı. Milli takımın yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle maçı kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 'ı konuk edecek A Millî Takımımız hazırlıklarına başlarken, 'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu. Sağ alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı.

Öte yandan Rusya maçında sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın da kamptan ayrıldığı öğrenildi.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye-Sırbistan maçına seyirci alınacağını duydum "Türkiye-Sırbistan maçına seyirci alınacağını duydum"
Türkiye - Sırbistan maçının hakemi belli oldu Türkiye - Sırbistan maçının hakemi belli oldu
Rusya'da Türkiye manşetleri! Zafer onlarındı Rusya'da Türkiye manşetleri! "Zafer onlarındı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör