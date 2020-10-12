12 Ekim 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Bulgaristan'a 2-1 yenildi

Milli takım Bulgaristan'a yenildi
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Altı , hazırlık maçında ile karşılaştı. Millilerimiz rakibine 2-1 mağlup oldu.

yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan hazırlık maçında 'ın gollerini 8 ve 90. dakikalarda Marin Petkov atarken, ay-yıldızlı ekibin golünü 90+7. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Milliler, Bulgaristan ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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