19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Bulgaristan'a 2-1 yenildi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Bulgaristan ile karşılaştı. Millilerimiz rakibine 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Bulgaristan'ın gollerini 8 ve 90. dakikalarda Marin Petkov atarken, ay-yıldızlı ekibin golünü 90+7. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Milliler, Bulgaristan ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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