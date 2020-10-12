12 Ekim 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Sırbistan maçını Georgi Kabakov yönetecek

Türkiye - Sırbistan maçının hakemi belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

A 'mızın, ile oynayacağı UEFA grup karşılaşmasını Bulgar hakem yönetecek.

A 'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile 14 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçı Bulgar hakem yönetecek.

UEFA'dan yap��lan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve
Diyan Valkov olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Nikola Popov yapacak.

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