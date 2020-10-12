12 Ekim 2020, Pazartesi

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Aykut İnce: Türkiye-Sırbistan maçına seyirci alınacağını duydum

A Spor sunucusu Aykut İnce, Spor Gündemi programında A Milli Futbol Takımı'nın, Sırbistan ile oynayacağı maçta seyirci alınıp alınmayacağını açıkladı. İnce "Türkiye-Sırbistan maçına seyirci alınacağını duydum" dedi.
12.10.2020
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