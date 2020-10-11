A Milli Futbol Takımı Rusya maçı öncesi Petrovsky Parkı'nda yürüyüş yaptı

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Rusya'nın konuğu olacak A Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi Petrovsky Parkı'nda yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, zorlu müsabaka öncesi Petrovsky Parkı'nda kısa bir yürüyüş yaptı.

Ay-yıldızlılar, yürüyüşün ardından kamp yaptıkları otele döndü ve maç saatini beklemeye başladı.

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