11 Ekim 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Rusya maçı öncesi Petrovsky Parkı'nda yürüyüş yaptı

Milliler Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Uluslar Ligi'nde bu akşam 'nın konuğu olacak A , mücadele öncesi Petrovsky Parkı'nda yürüyüş yaptı.

Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam ile karşılaşacak A 'nda futbolcular, zorlu müsabaka öncesi Petrovsky Parkı'nda kısa bir yürüyüş yaptı.

Ay-yıldızlılar, yürüyüşün ardından kamp yaptıkları otele döndü ve maç saatini beklemeye başladı.

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