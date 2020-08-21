21 Ağustos 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Takımı'nın Andorra maçı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

2021 U21 maçında Andorra ile karşılaşacak olan 'nın aday kadrosu açıklandı.

'nın, 4 Eylül 2020 Cuma günü Andorra U21 ile 'da oynayacağı 2021 U21 maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Ağustos Salı günü saat 12.00'de İstanbul'da toplanacak. Millilerde kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (), Muhammet Taha Tepe (), Ersin Destanoğlu ()
Defans: Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Bünyamin Balcı (), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Atakan Gündüz (Trabzonspor), Onur Taha Takır (Altınordu), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Taha Tunç (Trabzonspor), Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor), Berat Ayberk Özdemir (), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC), Metehan Güçlü (Valenciennes FC), Rahmi Anıl Başaran (Trabzonspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

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