10 Ekim 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika: A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlandı! Rusya ve Sırbistan maçında...

Rusya ve Sırbistan maçı öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

A 'da maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Takım'da sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü deplasmanda ve 14 Ekim Çarşamba günü de İstanbul'da Sırbistan ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'mızda sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Genç stoper de bu olaydan sonra şu açıklamaları yaptı:

"Sakatlığım nedeniyle maalesef kampından ayrıldım."

Rusya Milli Takımı'nda corona şoku! haberin devamı

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