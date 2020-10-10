Son dakika: A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlandı! Rusya ve Sırbistan maçında...

A Milli Takım'da Rusya maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ve 14 Ekim Çarşamba günü de İstanbul'da Sırbistan ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'mızda Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Genç stoper de bu olaydan sonra şu açıklamaları yaptı:

"Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım."

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