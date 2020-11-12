12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Sonuç ne olursa olsun milli takımın yanındayız

Sonuç ne olursa olsun milli takımın yanındayız
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

Başkanı , maçı öncesi A Milli Takımının antrenmanını izledi. Başkan Türkoğlu, "Bizleri gururlandıracak bir performans sergileyeceklerinden şüphem yok. Sonuç ne olursa olsun her zaman milli takımımızın yayındayız" dedi.

2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda ile mücadele edecek A Kadın Milli Takımı çalışmalarını sürdürürken, () Başkanı millilerin çalışmasını ziyaret etti. Karşılaşmanın oynanacağı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda, Başantrenör yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenmanı takip eden Türkoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek eleme müsabakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FIBA'nın Türkiye Basketbol Federasyonu'na güvendiği için organizasyonu ülkemize verdiğine değinen Türkoğlu, "Hiç kimsenin alışık olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Tüm ekibimize ve oyuncu kadromuza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık sebeplerinden dolayı maalesef Arnavutluk'u ağırlayamıyoruz ancak cumartesi Sırbistan ile çok önemli bir maçımız var. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bizleri gururlandıracak bir performans sergileyeceklerinden şüphem yok. Sonuç ne olursa olsun her zaman milli takımımızın yayındayız" şeklinde konuştu.
A Kadın Milli Takımı, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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