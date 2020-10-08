Kenan Karaman Almanya karşısında oynadığı futbol ile beğeni topladı!
A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi öncesinde Almanya ile hazırlık maçına çıktı. Mücadelede 3 kez geriye düşen Türkiye A Milli Takımı, Kenan Karaman, Ozan Tufan ve Efecan Karaca'nın kaydettiği gollerle sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Kenan Karaman gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplamayı başardı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, hazırlık mücadelesinde Almanya ile karşılaştı. Almanya'nın gollerini 45+1. dakikada Julian Draxler, 58. dakikada Florian Neuhaus ve 81. dakikada Luca Waldschmidt kaydederken, milli takımımızın golleri 49. dakikada Ozan Tufan, 67. dakikada Efecan Karaca ve 90+4. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.
KENAN KARAMAN'IN 1 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ!
63. dakikada oyuna dahil olan Kenan Karaman, 85. dakikada girdiği pozisyonu gole çeviremedi. Top direkten dışarı çıktı. Maçın son anlarında Kenan Karaman bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirleyen isim oldu. 90+2'de Abdülkadir Ömür'ün indirdiği topta Kenan ceza sahası içinden sert vurdu ve 3-3'lük skoru ilan edip Almanlar'a büyük bir şok yaşattı.
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