08 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Kenan Karaman Almanya karşısında oynadığı futbol ile beğeni topladı!

Kenan Karaman beğeni topladı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

A Milli Takımımız Uluslar Ligi öncesinde ile hazırlık maçına çıktı. Mücadelede 3 kez geriye düşen A Milli Takımı, , ve 'nın kaydettiği gollerle sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Kenan Karaman gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplamayı başardı!

Uluslar Ligi'nde ve ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, hazırlık mücadelesinde ile karşılaştı. Almanya'nın gollerini 45+1. dakikada Julian Draxler, 58. dakikada Florian Neuhaus ve 81. dakikada Luca Waldschmidt kaydederken, milli takımımızın golleri 49. dakikada , 67. dakikada ve 90+4. dakikada 'dan geldi.

KENAN KARAMAN'IN 1 TOPU DİREKTEN DÖNDÜ!

63. dakikada oyuna dahil olan Kenan Karaman, 85. dakikada girdiği pozisyonu gole çeviremedi. Top direkten dışarı çıktı. Maçın son anlarında Kenan Karaman bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirleyen isim oldu. 90+2'de Abdülkadir Ömür'ün indirdiği topta Kenan ceza sahası içinden sert vurdu ve 3-3'lük skoru ilan edip Almanlar'a büyük bir şok yaşattı.

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