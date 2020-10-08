A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilk! Almanya'ya karşı...
A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile Köln'de oynadığı özel maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı. Ay-Yıldızlar, bu sonuçla tarihte ilk kez Almanlara bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesi Köln'de Almanya ile özel maçta A Milli Futbol Takımı, 3 kez geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Millerimiz, Almanlara karşı uzatma dakikalarında attıkları golle beraberliği yakalarken, RheinEnergie Stadı'nda oynanan maç tarihe geçti. Ay-Yıldızlılar, daha önce 20 kez karşılaştığı Almanya'ya tarihte ilk kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.
İşte Türkiye ile Almanya arasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar:
17.06 1951 Almanya 1-2 Türkiye (Özel maç)
21.11.1951 Türkiye 0-2 Almanya (Özel maç)
17.06.1954 Almanya 4-1 (1954 Dünya Kupası)
23.06.1954 Almanya 7-2 Türkiye (1954 Dünya Kupası)
28.09.1963 Almanya 3-0 Türkiye (Özel maç)
12.10.1966 Türkiye 0-2 Almanya (Özel maç)
17.10.1970 Almanya 1-1 Türkiye (EURO 1972 eleme)
25.04.1971 Türkiye 0-3 Almanya (EURO 1972 eleme)
20.12.1975 Türkiye 0-5 Almanya (Özel maç)
01.04.1979 Türkiye 0-0 Almanya (EURO 1980 eleme)
22.12.1979 Almanya 2-0 Türkiye (EURO 1980 eleme)
23.04.1983 Türkiye 0-3 Almanya (EURO 1984 eleme)
26.10.1983 Almanya 5-1 Türkiye (EURO 1984 eleme)
30.05.1992 Almanya 1-0 Türkiye (Özel maç)
10.10.1998 Türkiye 1-0 Almanya (EURO 2000 eleme)
09.10.1999 Almanya 0-0 Türkiye (EURO 2000 eleme)
08.10.2005 Türkiye 2-1 Almanya (Özel maç)
25.06.2008 Almanya 3-2 Türkiye (EURO 2008 finalleri)
08.10.2010 Almanya 3-0 Türkiye (EURO 2012 eleme)
07.10.2011 Türkiye 1-3 Almanya (EURO 2012 eleme)
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