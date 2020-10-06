Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde Almanya ile hazırlık maçı yapacak. A Milli takımımız kritik mücadelede Almanya'yı devirerek UEFA Uluslar Ligi maçlarına moralli çıkmak istiyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Aday kadroda kimler var? Uluslar Ligi maçları ne zaman?

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi öncesi kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Milli Takımımız Almanya ile hazırlık maçına çıkacak ve moral kazanmak için galibiyet arayacak. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Aday kadroda kimler var?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye maçı 7 Ekim Pazar günü saat 21:452'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı, 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den futbolseverlerle buluşacak. Türkiye,14 Ekim'de ise Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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