08 Temmuz 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye'nin rakipleri Portekiz ve Finlandiya oldu

Hentbol Milli Tak��mı'nın rakipleri belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

, Elemeleri'nde 3. grupta Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri 3. grupta Portekiz ve Finlandiya oldu.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-9 Aralık 2021 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Elemeleri'nin kura çekimi Avrupa (EHF) Başkanı Michael Wiederer, EHF Milli takım faaliyet sorumlusu Peter Sichelschmidt ve EHF Müsabakalar Baş Sorumlusu Markus Glaser tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, 3. grupta Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti. Ayrıca tek merkezde yapılacak grup maçlarının ev sahipliği hakkını çekilen kura ile Türkiye elde etti.

Tek merkezde 27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.

2021 'nin kurası şöyle gerçekleşti:

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, İsrail, Lüksemburg

2. Grup: K. Makedonya, İzlanda, Litvanya, Yunanistan

3. Grup: Türkiye, Portekiz, Finlandiya

4. Grup: Avusturya, İtalya, Kosova

5. Grup: Belarus, İsviçre, Faroe Adaları

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