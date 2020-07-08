Türkiye'nin rakipleri Portekiz ve Finlandiya oldu
Türkiye, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde 3. grupta Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri 3. grupta Portekiz ve Finlandiya oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-9 Aralık 2021 tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Michael Wiederer, EHF Milli takım faaliyet sorumlusu Peter Sichelschmidt ve EHF Müsabakalar Baş Sorumlusu Markus Glaser tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, 3. grupta Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti. Ayrıca tek merkezde yapılacak grup maçlarının ev sahipliği hakkını çekilen kura ile Türkiye elde etti.
Tek merkezde 27-29 Kasım 2020 ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme grubu müsabakaları gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 16-21 Nisan 2021 tarihinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.
2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nin kurası şöyle gerçekleşti:
1. Grup: Slovakya, Ukrayna, İsrail, Lüksemburg
2. Grup: K. Makedonya, İzlanda, Litvanya, Yunanistan
3. Grup: Türkiye, Portekiz, Finlandiya
4. Grup: Avusturya, İtalya, Kosova
5. Grup: Belarus, İsviçre, Faroe Adaları
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