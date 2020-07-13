Türkiye 7 Ekim'de Almanya ile hazırlık maçı oynayacak

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Almanya 7 Ekim'de Köln'de hazırlık maçı yapacak.

Almanya Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada A Milli Futbol Takımımız ile 7 Ekim tarihine bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Gelecek yaz EURO 2020 olacak ve genç oyuncularımızı görmek istiyoruz. Türkiye ve Çekya, çok ilginç rakipler. Uluslar Ligi'nde oynayacağımız maçlar öncesi bu iki maç bizim için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca bu maçları seyirci önünde oynayabileceğimizi umuyorum" dedi.

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