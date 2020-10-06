06 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı kampa girdi

Milliler kampa girdi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

Özel maçta ve Uluslar Ligi'nde ve ile karşılaşacak olan A , Riva'da kampa girdi.

Ay-Yıldızlılar, yolculuğu öncesinde bugün teknik direktör yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı bir antrenman yaptı. İdmana aday kadroda yer alam tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu. Bu arada A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da çalışmayı izledi.

A kafilesi, yarın saat 11.00'de Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln kentine seyahat edecek.



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