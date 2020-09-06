07 Eylül 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Grupta ikinci maçlar oynandı! İşte güncel puan durumu
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında A Milli Takımımız grubun ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olan Türkiye, Sırbistan'la da 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Uluslar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan millilerimiz grubun ikinci maçında 1 puanı hanesine yazdırdı ve 3. sırada kaldı. İşte güncel puan durumu...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. tarihinde ilk kez Sırbistan ile karşı karşıya gelen ay yıldızlılar 0-0 berabere kaldı.
Millilerimiz, bu sonuçla Uluslar Ligi'nde ilk puanını aldı ve 1 puanla 3. sırada kaldı.
Grubun bir diğer mücadelesinde ise Macaristan ile Rusya karşı karşıya geldi. Konuk ekip Rusya, mücadeleden 2-3'lik galibiyetle ayrılırken grupta puanını 6'ya çıkardı ve 1. sıradaki yerini korudu.
B Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta mücadeleleri sonrası puan durumu ise şöyle oldu:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama